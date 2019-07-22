السعودية اليوم / سمو أمير حائل يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية سفانة للخدمات الصحية



حائل 19 ذو القعدة 1440هالموافق 22 يوليو 2019م واس

‏استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتب سموه بالإمارة اليوم, رئيس مجلس إدارة جمعية سفانة الخيرية للخدمات الصحية بالمنطقة الدكتور أحمد بن عبدالله الحمدان وأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة حصول الجمعية على شهادة الأيزو العالمية.

وفي بداية اللقاء أكد الأمير عبدالعزيز بن سعد أن كل إنجاز وتميز لأي جمعية بالمنطقة هو إنجاز للجميع, وأعرب سموه عن تهنئته لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية ومنسوبيها بمناسبة حصول الجمعية على شهادة الأيزو العالمية, حاثاً سموه على بذل مزيد من الجهود من أجل تقديم خدمات أشمل للمستفيدين .

من جهته قدم رئيس مجلس إدارة جمعية سفانة الخيرية للخدمات الصحية بالمنطقة شكره لأمير منطقة حائل ولسمو نائبه على ماتجده الجمعية من دعم ومساندة، مكنها من تحقيق خدمات نوعية لمستفيديها وتتويجها بهذه الشهادة العالمية .

وأوضح عضو مجلس إدارة الجمعية الدكتور حمود الملق أن "سفانة" أنشأت إدارة متخصصة في الجودة لاهتمامها الكبير بهذا الملف، خصوصاً وأن تطبيقها بأي منظمة بصورة جدية يساهم في تطوير الجمعية مادياً وعلمياً ومعنوياً، مبيناً أن التطبيق الفعال للجودة يتطلب المشاركة, والتعاون من كل الموظفين من مجلس الإدارة وحتى العامل العادي, وذلك على مستوى أنشطة الجمعية.

حضر الاستقبال أمين صندوق الجمعية عبدالرحمن البليهد والمدير التنفيذي للجمعية علي الضبعان .

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