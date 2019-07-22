2019-07-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت طرق الرياض، أنه تم افتتاح تقاطع طريق أبي بكر الصديق مع طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز للقادمين من الشمال إلى الجنوب.

وكانت هيئة تطوير الرياض قد قسمت مشروع تطوير طريق أبي بكر الصديق إلى مرحلتين، الأولى من شمال تقاطعه مع طريق الملك عبدالله حتى الطريق الدائري الشمالي، والثانية ابتداء من تقاطعه مع الطريق الدائري الشمالي حتى طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ويأتي مشروع تطوير طريق أبي بكر الصديق في اتجاه الشمال، امتدادًا للمشروع الذي أنجزته الهيئة في الجزء الجنوبي من الطريق العابر لقاعدة الرياض الجوية عند تقاطعه مع طريق العروبة في ميدان الأمير سطام بن عبدالعزيز.

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وشرعت الهيئة في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير طريق أبي بكر الصديق ابتداء من تقاطع الطريق مع الطريق الدائري الشمالي حتى تقاطعه مع طريق الملك سلمان، بطول 12 كم.

وتشتمل المرحلة الثانية من المشروع على تنفيذ ثلاثة جسور للسيارات على الطريق لنقل الحركة باتجاهي الشمال والجنوب عند تقاطع الطريق مع كل من: طريق الأمير سعود بن محمد بن مقرن وطريق الثمامة وطريق أنس بن مالك، إضافة إلى تنفيذ تقاطع حر الحركة عند تقاطعه مع طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز، مع تنفيذ أعمال الطرق مع طرق الخدمة بعرض 60 مترًا، بحسب الموقع الرسمي لهيئة تطوير الرياض.

كما يشتمل نطاق العمل في المشروع، على تنفيذ سبعة جسور للمشاة يتوافق تصميمها مع التصميم المعماري لجسور السيارات مع توفير 14 مصعدًا كهربائيًّا لخدمة المعاقين وكبار السن.