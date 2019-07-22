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شكرا لقرائتكم هل يلزم التسجيل في أبشر لحذف حساب جدارة ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
هل يلزم التسجيل في أبشر لحذف حساب جدارة ؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
ردت الخدمة المدنية على استفسار مواطن قال: إنه سجل حسابًا في جدارة والآن يريد التقديم على وظيفة عن طريقه، ولكن كلما دخل على حسابه يأتي له رسالة بأن الهوية أو الرقم السري خاطئ، ليختار إعادة تعيين الرقم السري، ولكن أيضًا تأتي رسالة خطأ فهل يسجل في أبشر لحذف حسابه في جدارة ثم يدشن حسابًا جديدًا؟
وقالت الخدمة المدنية: إنه يجب استخدام كلمة المرور المرسلة إليه كما هي بالحروف الصغيرة والكبيرة والرموز الموجودة ضمن كلمة المرور الجديدة، ولا يلزم التسجيل في منصة أبشر لحذف الحساب.
جدير بالذكر أن هناك العديد من أساليب التوظيف المطبقة بوزارة الخدمة المدنية عبر جدارة، حيث يتم التوظيف حسب ظروف العرض والطلب عن طريق الأساليب التالية:
1- التوظيف المباشر: للوظائف التي عددها يزيد عن عدد المتقدمين أو المتقدمات.
2- المفاضلة: للوظائف التي عددها يقل عن عدد المتقدمين والمتقدمات.
3- المسابقات الوظيفية: للوظائف التي تتطلب قياس معارف وقدرات ومهارات يتم اكتسابها بواسطة الخبرة العملية، بالإضافة للدرجة العلمية من خلال الامتحانات النظرية والعملية.
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