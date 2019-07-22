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2019-07-22 القبض على قائد شاحنة سار عكس الاتجاه في جدة متابعات الخليج 365 - جدة أعلن المرور السعودي عن القبض على قائد الشاحنة الذي كان يقودها بعكس اتجاه السير في جدة. Advertisements وأكد المرور أنه ستتم إحالة المخالف إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.









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