بومبيو: النظام الإيراني تاريخه في الكذب طويل

2019-07-22

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين: إن “النظام الإيراني له تاريخ طويل من الكذب”، وذلك في معرض تعليقه على إعلان طهران اعتقال 17 جاسوسًا أمريكيًّا.

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وأضاف بومبيو، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز التلفزيونية الأمريكية، أن “النظام الإيراني له تاريخ طويل من الكذب… سأتعامل بقدر كبير من الشك مع أي تأكيد إيراني عن الإجراءات التي اتخذوها”.

ورفض بومبيو إعلان إيران القبض على 17 جاسوسًا قالت طهران إنهم يعملون لحساب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، وإصدار أحكام بالإعدام على بعضهم.