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2019-07-22 إقفال طرح يوليو من الصكوك المحلية بالريال متابعات الخليج 365 - واس أعلنت وزارة المالية أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر يوليو 2019 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 5,216 مليار ريال سعودي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الإصدارات قسمت إلى ثلاث شرائح، الأولى تبلغ 1,955 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 5,805 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2024 ميلادي، والشريحة الثانية تبلغ 405 ملايين ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2,448 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2028 ميلادي، فيما تبلغ الشريحة الثالثة 2,856 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 8,521 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادي.









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