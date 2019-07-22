“هنا” طريقة الاستعلام عن وافد برقم الاقامة ورقم الحدود عبر وزارة العمل السعودية

لا شك في أن المواطنين السعوديين والمقيمين داخل أراضي المملكة يبحثون بشكل دائم عن طريقة الاستعلام عن وافد برقم الاقامة، وهي أحد الخدمات البارزة التي قدمتها وزارة العمل السعودية، والتي تهدف إلى توفير كل سبل الراحة لمواطنيها، فمن خلال هذا الموقع يمكنكم إتمام ما تريدونه دون الذهاب لمقر الوزارة، لذا تعمل الوزارة بشمل دائم على تحديث موقعها الإلكتروني والبيانات المتعلقة بالوافدين والمقيمين لضمان توفير الوقت والجهد، وفيما يلي نسرد لكم كل شيء بالتفصيل.

رابط الاستعلام عن وافد برقم الإقامة :

الآن، يمكن لأي وافد أو مقيم داخل الأراضي السعودية الاستفسار عن كافو البيانات المتعلقة به وذلك من خلال الموقع إلكتروني الذي نقدم لكم رابطة والخاص بوزارة العمل السعودية، فقط كل ما عليكم هو تحضير رقم الإقامة إن توافر أو رقم الحدود وأو رقم الجوازات، وتجدر الإشارة إلى أنه من الضروري أن يمكون لكل مواطن حساب خاص به على موقع وزارة العمل السعودي، حتى يتسنى له الاستفادة من كل خدمات الموقع.

خطوات الاستعلام عن وافد :

• يتوجب عليك عزيزي القارئ أولاً الدخول على موقع وزارة العمل السعودية.

• بعد ذلك تدخل إلى قسم الخدمات الإلكترونية ومن ثم يتم اختيار الاستعلامات الإلكترونية ومن ثم نختار خدمة الاستعلام عن وافد.

• تظهر لك بعد ذلك صفحة تالية، وهنا يجب عليك تعبئة كافة البيانات المطلوبة مثل رقم جواز السفر ورقم التحقق وغيرها من المعلومات الهامة.

• عقب الانتهاء من إدخال كافة البيانات والتأكد من صحتها، يقوم المواطن بالضغط على زر البحث ومن ثم تظهر له كل البيانات المتعلقة به.