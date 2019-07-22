يُعتبر سند محمد بن سلمان للزواج برنامج إجتماعي ليس له غاية ربحية، يعمل على سد حاجة كل من يرغب في الزواج من الشباب، لتوفير لهم حياة كريمة والاستقرار في ظل تصحيح الأسعار الشامل للكهرباء والمواد البترولية وضريبة القيمة المضافة، كما أنه يوفر العون للأسر التي تحتاج، ويهتم برفع المستوى المعيشي للمواطن السعودي، وقد تم إنشاء موقعاً إلكترونياً من أجل التسجيل في برنامج سند الزواج للراغبين والراغبات ممن تنطبق عليهم شروط أهلية الحصول على الدعم، ويتم ذلك تحت إشراف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبلغ عدد المستفيدين من المبادرة حوالي 15 ألف مواطن سعودي، ومن خلال موقع نجوم مصرية نعرض لكم خطوات التسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان للزواج وشروط التقديم عليه.

خطوات التسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان للزواج

1. أولا قم بزيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان للزواج.

2. قم بالضغط على مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج، والتأكد من مطابقة الشروط والمعايير.

3. قم بإنشاء حساب.

4. إدخال البيانات الخاصة بك.

5. بعد ذلك قم بإجتياز دورة الوعي المالي.

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6. إنتظار رسالة اعتماد الطلب.

شروط التقديم على سند محمد بن سلمان للزواج

1. أن يكون المتقدم من الزوج والزوجة سعوديي الجنسية.

2. أن يكون المتقدم حاصلا على الثانوية العامة كحد أدنى.

3. ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.

4. ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

5. يشترط أن يكون الزواج الأول للرجل.