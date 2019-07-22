شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الطائف يتفقد استعدادات «البهيتة» لاستقبال الحجاج والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)تفقد محافظ الطائف سعد الميموني، اليوم (الإثنين) استعدادات موسم الحج في مركز البهيتة الأمني، ووقف خلال جولته على جاهزية الخدمات المقدمة والتأكد من عملها بكفاءة في المنطقة التي تشهد كثافة بشرية عالية أثناء مرور الحجاج عبرها في طريقهم إلى بيت الله الحرام وتقديم أرقى الخدمات لهم.
وشملت الزيارة التفقدية نقطة صالة الحجاج ومسجد الميقات ونقطة فرز «البهيتة» المركزية و«طريق الشامية».
والتقى الميموني محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس، لتفقد مشروع الاتصالات المتنقلة بنقطة الشامية، التي تعتبر ركيزة مهمة لدعم القطاعات الأمنية وزوار بيت الله الحرام.
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