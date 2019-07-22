شكرا لقرائتكم خبر عن «قياس»: فتح التسجيل في اختبار القدرات العامة «ورقي - طلاّب» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أعلن المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب «قياس»، عن فتح باب التسجيل في اختبار القدرات العامة «ورقي - طلاّب». أعلن المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب «قياس»، عن فتح باب التسجيل في اختبار القدرات العامة «ورقي - طلاّب». وأوضح المركز عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (الاثنين)، أن التسجيل سيتاح للطالبات بتاريخ 29-07-2019م عبر الرابط التالي: https://e-services.qiyas.sa/.



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