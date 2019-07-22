شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» ترد على «ترقيات المحسوبية»: مندوبو «المدنية» و«المالية» شاركوا معنا في الاختيار! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

في وقت انتظرت "الخليج 365" رد شافيا من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، يوضح حيثيات شكاوى 150 موظفا في الهيئة، اعترضوا فيها على الترقيات الاستثنائية التي طالت عددا من الموظفين، واصفينها بأنها لم تكن حيادية وشابتها «المحسوبية»، خرجت الهيئة ببيان صحفي تنفي بداية تلقيها أي تظلم، رغم أن ما أوردته "الخليج 365" لم يشر من قريب أو بعيد بأن الشكاوى الممهورة بتوقيعات المعترضين رفعت للهيئة، بل تم التأكيد على أنها رفعت لوزير البيئة والمياه والزراعة.

ودافعت الهيئة عن قرارها، مؤكدة في ردها أن من شملتهم الترقيات «14 موظفا»تنطبق عليهم الشروط الواردة في المادة 54 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، وشارك في أعمال اختيار الموظفين مندوبون من وزارتي الخدمة المدنية والمالية، بناء على قرار رئيس الهيئة بتشكيل لجنة معنية باختيار الموظفين المستحقين للترقيات الاستثنائية، فيما شكاوى الموظفين أكدت خلاف ذلك، وتحدثت عن أن الأسماء المرشحة؛ 6 موظفين من مكتب رئيس اللجنة، و7 موظفين من مكتب نائب الرئيس العام للخدمات المشتركة، وموظفان من مكتب مدير الموارد البشرية.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن الترقيات حق أصيل لأي جهة، ولا تعد بأي حال من الأحوال استحقاقا ملزما على الجهة الحكومية.

و«الخليج 365» إذ تؤكد أنها مارست دورها بمهنية مجردة، ونقلت ما ورد على ألسنة المشتكين بكل حياد، وتواصلت مع المتحدث باسم الهيئة ومكنته من الرد والتعليق، ما زالت تفتح صدر صفحاتها لمسؤولي الهيئة، لتفنيد ما ورد في الشكاوى.