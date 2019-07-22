شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن سلمان: حكومة خادم الحرمين تحرص على سلامة غذاء الحجاج ومأمونية دوائهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

استقبل أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي.

واطلع الأمير فيصل بن سلمان خلال الاستقبال على خطة عمل الهيئة لموسم الحج في المدينة المنورة، مؤكداً حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على سلامة غذاء حجاج بيت الله الحرام ومأمونية دوائهم.

وقدَّم الدكتور الجضعي لأمير المنطقة التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء، وخطة عمل الهيئة لموسم الحج في المدينة المنورة.