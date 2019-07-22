شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكي: السليمان عضواً في هيئة كبار العلماء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:- صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:- الرقم أ / 418 التاريخ 19 / 11 / 1440هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية Advertisements بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم ( أ / 137 ) بتاريخ 8 / 7 / 1391هـ، ورقم ( أ / 88 ) بتاريخ 6 / 3 / 1422هـ بشأن إنشاء هيئة كبار العلماء وتنظيمها. وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم ( أ / 48 ) بتاريخ 3 / 3 / 1438هـ، ورقم ( أ / 136 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ. أمرنا بما هو آت : أولاً: يعين الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله بن محمد السليمان عضواً في هيئة كبار العلماء. ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



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