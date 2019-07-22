السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى أمس الأول 614,918 حاجا، وذلك بزيادة 57,643 حاجا عن عدد القادمين للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 10%، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات. قدوم الحجاج: جوا 596,719

596,719 برا 11,551

بحرا 6,648



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كانت هذه تفاصيل خبر وصول 614 ألف حاج عبر المنافذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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