السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل نس الحارثي مع استمرار توافد ضيوف الرحمن، استقبل مركز الحجاج على طريق المدينة المنورة - مكة المكرمة السريع بحجز النوارية الحجاج بالورود التي قدمتها مجموعة من الأطفال، وذلك ضمن جهود متكاملة تقدمها الجهات العاملة في موسم الحج.



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كانت هذه تفاصيل خبر الورود تستقبل الحجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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