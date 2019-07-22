إلزام سيارات الأجرة بتركيب 5 كاميرات مراقبة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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ألزمت اللائحة الجديدة لتنظيم نشاط مركبات الأجرة عبر التطبيقات الذكية السائقين بتركيب خمس كاميرات مراقبة، توزع في اتجاهات عدة بالسيارة.
وعلمت «مكة» أن هيئة النقل العام انتهت أخيرا من إعداد اللائحة التي أوضحت أن الهدف من تركيب الكاميرات معرفة سير الرحلة، ومنع سائقي المركبات من اتخاذ طرق أطول خلال الرحلة للحصول على أجرة أعلى.
واشترطت اللائحة ربط الكاميرات بنظام DVR لسيارات الأجرة العامة والعائلية وأجرة المطار، لتسجيل وحفظ الرحلات لمدة ستة أشهر، مع إلزام الشركات ونظام توجيه المركبات بتركيب جهاز تتبع في كل مركبات الأجرة.
توزيع الكاميرات
- ناحية السائق
- مراقبة الراكب بشرط أن تكون موجهة للوجه بوضوح
- كاميرا لمراقبة المركبة من الخارج
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