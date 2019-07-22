جود الاسكان joodeskan 1440-رابط التسجيل والمساهمة والفئات المستهدفة joodeskan.org.sa

نتابع عبر عرب نيوز آخر الأخبار بالمملكة العربية السعودية، والتي تهةم المواطن السعودي والتي من شأنها أن تعمل على وضع قدميه بجميع الأخبار والمستجدات، ومن بين تلك الأخبار الهامة، منصة جود الإسكان، ولرابط الإستعلام عن استحقاق الأسر الأشد احتياجا، جود الاسكان.

ونتطرق خلال المقال إلى التعربف بمنصة جود الإسكان والفئات المستفيدة من البرنامج وكيية التسجيل في المنصة.

جود الإسكان

جود الاسكان احدى المؤسسات التابعة للأسكان التنموي الأهلية التابعة لوزارة الإسكان، والتي تهدف إلى تحقيق الشراكة المجتمعية بين الأفراد والمنظمات، من أجل المساهمة وتقديم يد العون والعطاء والعمل الخيري السكني من خلال منصة إلكترونيةتقوم على الشفافية والدقة والإحترافية في تقديم المساهمة الخيرية.

وتعتز جود الإسكان بالشراكة مع الجمعيات الخيرية في جميع أنحاء المملكة، على أن تقوم الجمعيات الخيرية بالور الأهم والأكبر في وصول حالات الاستحقاق للأسر الأكثر احتياجا من خلال الأدوار التالية:

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زيارة الباحث الإجتماعي للحالة وتوثيق الإحتياج ميدانيا.

تحديد نوع الإحتياج السكني ثم التسجيل على منصة جود الاسكان.

تسليم الوحدة السكنية للمستفيد.

تقديم البرامج التنموية للمستفيد، لضمان تحسن حالة المستفيد، ليتحول من حالة الإحتياج إلى حالة الإكتفاء، عن طريق الشراكات التنموية.

رابط جود الاسكان 1440

وللاطلاع على مبادرة جود الاسكان والتسجيل فيها من خلال منصة جود الاسكان، برجى زيارة الرابط من هنا.

مسارات جود الاسكان 1440

الأسر الغير قادرة على سداد أجرة السكن بسبب وفاة عائل الأسرة، أو نتيجة للمرض المقعد عن العمل، أو السجن أو ضعف القدرة المالية، على أن يكون عقد الإيجار تم تسجيله في الشبكة الألكترونية لخدمات الإيجار، وتم صدور الحكم التنفيذي، وبناءا عليه أصبح عاجزا عن الوفاء بمبلغ الإيجار.

الأسر المشمولة بالرعاية الإجتماعية لدى وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، على أن يتم التحقق من الإحتياج من خلال البحث الميداني بالتعاون والشراكة مع الجمعيات الخيرية، من خلال زيارة الباحث الإجتماعي مع التأكد من الشروط والمعايير اللزمة للإستحقاق.

مميزات جود الاسكان