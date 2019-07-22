تعليق كوثر الأربش على مقولة المجتمع يرفض الجديد ثم يقبله بعد ذلك

أكدت عضو مجلس الشورى كوثر الأربش، أن عبارة ” المجتمع يرفض الجديد ثم يقبله بعد ذلك ” ،لا يمكن التعامل معها كونها قانونًا حتميًا.

وقالت الأربش: ” هذه عبارة قد تنطبق على البلوتوث وجوال الكاميرا ،وتعليم الفتاة وقيادة السيارة، ولكنها ليست قانونا كونيًا ” .

وتابعت: ” لابد أن يعي كل صانع تغيير أن هناك ما لن يمكنك محوه وتغييره، مهما بذلت سيبقى ما تدعوا له شاذًا ومحدودًا بفئة صغيرة، في كل مكان و زمان ” .

وأضافت: ” صناعة التغيير فن لا تدركه التيارات الراديكالية والمتطرفة، التغيير الذي يحدث بالعنف والإجبار وحروب الوكالة التويترية، سيخلف فجوة قبيحة، جرح متقيح، كراهية ونفور ” .

واختتمت: ” نعم، التغيير فن، لباقة، ذكاء، سياسة، دبلوماسية. وكل تغيير حدث بعنف اختفى بعنف. عُد للتاريخ واتعظ ” .