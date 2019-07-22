تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مواطن قََتل والدته بخنقها بحديدة وذبحها بسكين

نفذت وزارة الداخلية في محافظة جدة اليوم (الإثنين) حكم القتل تعزيراً في مواطن أقدم على قَتل والدته، وذلك بخنقها بحديدة وذبحها بسكين.

وأوضح بيان للوزارة أن المدعو محمد بن أحمد صغير حكمي، أقدم على قَتل والدته شفاء بنت عيسى بن أحمد عبدالعزيز، حيث أُلقي القبض عليه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.

وأضاف البيان أنه جرى إحالة المذكور إلى المحكمة الجزائية، فصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولبشاعة الجريمة فقد تم الحُكم عليه بالقتل تعزيراً، وأٌيد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا.

وأشار إلى صدور أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد الأمر من مرجعه، ونُفذ الحكم بالجاني اليوم في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.