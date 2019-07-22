“بدر البدر” رئيساً تنفيذياً لمؤسسة مسك الخيرية.. تعرف على سيرته الذاتية

أعلنت مؤسسة الأمير محمد بن سلمان “مسك الخيرية” تعيين الدكتور بدر بن حمود البدر رئيساً تنفيذياً للمؤسسة. ورفع الدكتور البدر الشكر والامتنان لولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تعيينه بهذا المنصب، عادًّا ذلك مسؤولية كبيرة تجاه التكامل مع مسيرة العمل الدؤوب التي درجت عليها المؤسسة وجميع العاملين فيها منذ تأسيسها في العام 2011م. وتولى البدر خلال مسيرته المهنية عدداً من المناصب، منها الرئيس التنفيذي لشركة دور للضيافة، كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو في المملكة، وقام بدور مهم في قيادة عملية اندماج شركة أول نت خلال عمله فيها، بالإضافة إلى تأسيسه عدة شركات منها الشركة العالمية للاتصالات والإنترنت.

وكان عضواً في عدة لجان في الغرف التجارية الصناعية، وعضواً في لجنة أمناء جائزة الأمير سلمان لشباب الأعمال، وعضواً بالمجلس الاستشاري لكلية إدارة الأعمال بجامعة الفيصل وكلية تقنية المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. كما نال جوائز عديدة خلال مسيرته القيادية، إذ صُنّف ضمن أفضل 100 رئيس تنفيذي في المنطقة، وضمن أقوى 20 مديراً تنفيذياً في مجال الضيافة بالمنطقة، وبقيادته فازت شركاته مرتين بجائزة أفضل بيئة عمل في المملكة. يذكر أن الدكتور البدر حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وعلى درجة البكالوريوس من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، وشارك في العديد من البرامج القيادية في عدة جامعات كجامعة أوكسفورد، وكورنيل، وجورج واشنطن.