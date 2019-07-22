“الأرصاد”: تسجيل أعلى درجات الحرارة اليوم في الأحساء ومكة والخرج

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم (الإثنين)، عن أعلى درجات الحرارة المسجلة في المملكة. وأوضحت أن المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات رصد تسجيل 46 درجة مئوية في الأحساء كأعلى درجة حرارة سُجلت اليوم في جميع المناطق. وأضافت أن المركز رصد كذلك تسجيل 45 درجة مئوية في مكة المكرمة والخرج والقيصومة ووادي الدواسر.

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