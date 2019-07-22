شكوى جماعية لوزير البيئة ضد ترقية 15 موظفاً بـ الأرصاد دون وجه حق.. ومتحدث الهيئة يرد

كشفت مصادر عن تقدم أكثر من 150 موظفا بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بشكوى جماعية إلى وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، بشأن ترقية 15 موظفا بالهيئة بشكل استثنائي، حيث وصفوا الأمر بالمحسوبية.

وأوضحت المصادر وفقا لـ”عكاظ”، أن مقدمي الشكوى أكدوا أن هؤلاء الموظفين تمت ترقيتهم لأنهم يعملون في مكتب الرئيس العام ونائبه للخدمات المشتركة ومكتب مدير الموارد البشرية، مشيرين إلى أن اللجنة التي أقرت ترقيتهم لم تكن عادلة.

ولفتت إلى أن الشكوى تضمنت ملاحظات جوهرية حول عدم وجود معايير اختيار سوى قرب الموظف من الرئيس العام أو نائبه أو أحد أعضاء اللجنة وليس الكفاءة والمؤهلات، فضلا على عدم وجود تطابق بين اسم الوظيفة والعمل الفعلي.

وبينت المصادر أن الاتفاقية التي تمت بين الهيئة ومعهد البحوث بجدة بقيمة 96 مليون ريال، والتي ضمن أحد بنودها تجهيز دورة للغة الإنجليزية لموظفي الهيئة وابتعاث مَن يجتازها إلى بريطانيا لمدة 3 أشهر، تم اقتصارها على بعض الأسماء في الترقية.

في المقابل، أكد الناطق باسم هيئة الأرصاد حسين القحطاني، عدم اعتماد ترقية أي موظف حتى الآن، وأنه لا يعلم صدق الشكوى المقدمة، لافتا إلى أن البحث جار للتحقق من حيثياتها.