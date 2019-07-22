وزير التعليم يصدر قراراً بتشكيل لجنة إشرافية مختصة بتنفيذ أحكام لائحة الوظائف وسلّم الرواتب

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قراراً بتشكيل لجنة إشرافية مختصة بمتابعة تنفيذ أحكام لائحة الوظائف التعليمية وسلّم الرواتب التعليمية. وتتكون اللجنة من الوزير نفسه، ووزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، ونائب وزير التعليم الدكتور عبد الرحمن العاصمي، ورئيس هيئة تقويم التعليم الدكتور حسام زمان، ومساعد وزير التعليم الدكتور سعد آل فهيد، ووكيل وزارة الخدمة المدنية لإدارة رأس المال البشري ماجد البتال. وستتولى اللجنة تشكيل فريق عمل تتمثل مهامه في مراجعة الإجراءات التنفيذية المقترحة للائحة، وتنسيق أدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة، وتقديم الدعم والمساندة لتسهيل أدوار الجهات المنفّذة، وتنسيق إجراءات العلاوة السنوية للعام الحالي، وتقديم المقترحات لمعالجة الملاحظات، ورفع تقارير دورية عن المنجزات وطرح حلول للجنة الإشرافية، وينهي فريق العمل أعماله خلال 90 يوماً من صدور القرار.

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