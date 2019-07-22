أمر ملكي بتعيين الدكتور عبدالسلام السليمان عضوًا في هيئة كبار العلماء

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، أمرًا ملكيًّا بتعيين الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله بن محمد السليمان عضوًا في هيئة كبار العلماء.

ونص الأمر الملك على:

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

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بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ، وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم ( أ/137) بتاريخ 8/7/1391هـ، ورقم ( أ/88) بتاريخ 6/3/1422هـ بشأن إنشاء هيئة كبار العلماء وتنظيمها، وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم ( أ/48) بتاريخ 3/3/1438هـ، ورقم ( أ/136) بتاريخ 20/4/1440هـ..

أمرنا بما هو آتٍ:

أولًا- يعين فضيلة الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله بن محمد السليمان عضوًا في هيئة كبار العلماء.

ثانيًا- يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.