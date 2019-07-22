«الكبيشي» يُطالب بالتفعيل الفوري لمبادرة «تأهيل المدرجات الزراعية» لدعم البن بالداير

طالب عضو مجلس منطقة جازان الشيخ فرحان بن حسين الكبيشي، وزارة الزراعة بالتفعيل الفوري لمبادرة تأهيل المدرجات الزراعية، التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرًا؛ لدعم زراعة البن بمحافظة الداير.

وفي تصريحات لـ«عاجل»، قال الكبيشي: «من سنتين نسمع عن هذه المبادرة، وأنه رُصد لها ميزانيات مخصصة، لكنها غير موجودة على أرض الواقع»، لافتًا إلى أن ربط المبادرة بنطاق جغرافي واسع لا يسهم في دعم البن كمحصول وطني استراتيجي.

وأكد أن مزارعي البن بجبال بني مالك بمحافظة الداير في احتياج شديد للبدء في تفعيل المبادرة التي ستكون بمنزلة الحافز لمساندة الجهود الذاتية التي يبذلها المزارعون للتغلب على الصعوبات والعوائق.

ومؤخرًا، أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، المرحلة الأولى من تنفيذ مبادرة «تأهيل المدرجات الزراعية وتقنيات حصاد مياه الأمطار في الجنوب الغربي من المملكة»، بالتعاون مع مجلس الجمعيات التعاونية، بتكلفة مالية بلغت 62 مليون ريال، وفي مساحة تتجاوز ثلاثة ملايين متر مربع.

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وتعد هذه المبادرة من مبادرات الوزارة ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠ وبتكلفة إجمالية بلغت 600 مليون ريال، وتشمل مناطق الباحة وعسير وجازان ومحافظة الطائف، على مساحة تبلغ 2500 هكتار، بمعدل 600 هكتار تقريبًا لكل منطقة.

وكشفت الوزارة أنه بلغ عدد المستفيدين في المرحلة التمهيدية لمبادرة تأهيل المدرجات الزراعية وتقنيات حصاد مياه الأمطار بالمناطق المستهدفة إلى 500 مزارع.

وتمثلت الخدمات المقدمة -وفقًا لما أعلنته الوزارة، بالتعاون مع مجلس الجمعيات التعاونية- في أعمال التسوية، وبناء الجدر والقطع الصخري للمدرجات، وأعمال التسوية، وبناء الجدر للسدود الصغيرة بهدف حصاد الأمطار، إضافة إلى بناء خزانات مياه خرسانية، وتركيب شبكات ري بتقنيات مختلفة، وتوفير تربة زراعية، وتقديم شتلات مختلفة تجاوزت ٤٠ ألف شتلة من البن والموز والرمان واللوز والخوخ والورد والعنب.