جامعة الملك خالد تتقدم في تصنيف الاستشهادات العلمية

أظهرت نتائج الاستشهادات العلمية في ملفات الباحث العلمي Citations in Google Scholar Profiles لعام 2019م التابعة لتصنيف Webometrics تقدم تصنيف جامعة الملك خالد في الاستشهادات العلمية.

وحصلت الجامعة على المركز 1251 على مستوى العالم، محققة التقدم بمراكز بلغت 402 عن العام الماضي.

ووفق التصنيف، جاءت جامعة الملك خالد بالمركز الخامس على مستوى الجامعات السعودية بدلاً عن المركز التاسع خلال العام الماضي، وارتفع عدد الاستشهادات من 24387 في عام 2018م إلى 85357 في هذا العام 2019م.

وتعمل وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وعمادة البحث العلمي التابعة لها من خلال أحد أهداف الخطة الاستراتيجية (دعم البحث العلمي وتطويره)، على زيادة البحوث المنشورة في مجلات علمية محكمة ومصنفة في قواعد المعلومات ودعم البحوث العلمية ورفع مستوى البحث العلمي كمًّا ونوعًا، وهو ما نتج عنه زيادة الاستشهادات العلمية.