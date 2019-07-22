أظهرت نتائج الاستشهادات العلمية في ملفات الباحث العلمي Citations in Google Scholar Profiles لعام 2019م التابعة لتصنيف Webometrics تقدم تصنيف جامعة الملك خالد في الاستشهادات العلمية.
وحصلت الجامعة على المركز 1251 على مستوى العالم، محققة التقدم بمراكز بلغت 402 عن العام الماضي.
ووفق التصنيف، جاءت جامعة الملك خالد بالمركز الخامس على مستوى الجامعات السعودية بدلاً عن المركز التاسع خلال العام الماضي، وارتفع عدد الاستشهادات من 24387 في عام 2018م إلى 85357 في هذا العام 2019م.
وتعمل وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وعمادة البحث العلمي التابعة لها من خلال أحد أهداف الخطة الاستراتيجية (دعم البحث العلمي وتطويره)، على زيادة البحوث المنشورة في مجلات علمية محكمة ومصنفة في قواعد المعلومات ودعم البحوث العلمية ورفع مستوى البحث العلمي كمًّا ونوعًا، وهو ما نتج عنه زيادة الاستشهادات العلمية.
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الملك خالد تتقدم في تصنيف الاستشهادات العلمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.