«التقاعد» تنظم النسخة الثامنة من «المشي صحة» في أبها الأربعاء المقبل

تنظم المؤسسة العامة للتقاعد، النسخة الثامنة من مبادرتها «المشي صحة»، يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو، عند الساعة الرابعة مساء، في ممشى المشهد بمدينة أبها.
وقالت «التقاعد»، إن المبادرة تأتي في إطار مبادراتها الاجتماعية الموجهة لعملائها، كما تأتي حرصاً من المؤسسة على الالتقاء بالمتقاعدين وتشجيعهم على ممارسة الرياضة؛ لتعزيز الصحة العامة وتوفير نمط حياتي إيجابي مليء بالحيوية والنشاط.
ودعت المؤسسة، المتقاعدين والمتقاعدات وهواة رياضة المشي في مدينة أبها إلى الحضور والمشاركة في الفعالية.
يشار إلى أن مبادرة «المشي صحة» قد أقيمت نسخها السبع الماضية في مدن «الرياض، بريدة، جازان، المدينة المنورة، جدة، الدمام، وتبوك»، وسيتم إقامتها في عدة مدن أخرى خلال الفترة القادمة.
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