السعودية اليوم / أمر ملكي : تعيين فضيلة الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله بن محمد السليمان عضواً في هيئة كبار العلماء



جدة 19 ذو القعدة 1440هـ الموافق 22 يونيو 2019م واس

صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:-

الرقم أ / 418

التاريخ 19 / 11 / 1440هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم ( أ / 137 ) بتاريخ 8 / 7 / 1391هـ، ورقم ( أ / 88 ) بتاريخ 6 / 3 / 1422هـ بشأن إنشاء هيئة كبار العلماء وتنظيمها.

وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم ( أ / 48 ) بتاريخ 3 / 3 / 1438هـ، ورقم ( أ / 136 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين فضيلة الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله بن محمد السليمان عضواً في هيئة كبار العلماء.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

// انتهى //

21:31ت م

0252



جدة 19 ذو القعدة 1440هـ الموافق 22 يونيو 2019م واسصدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:-الرقم أ / 418التاريخ 19 / 11 / 1440هـبعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم ( أ / 137 ) بتاريخ 8 / 7 / 1391هـ، ورقم ( أ / 88 ) بتاريخ 6 / 3 / 1422هـ بشأن إنشاء هيئة كبار العلماء وتنظيمها.وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم ( أ / 48 ) بتاريخ 3 / 3 / 1438هـ، ورقم ( أ / 136 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ.أمرنا بما هو آت :أولاً : يعين فضيلة الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله بن محمد السليمان عضواً في هيئة كبار العلماء.ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود// انتهى //21:31ت م0252

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