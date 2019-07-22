رابط جود الإسكان للاطلاع على حالات الأسر الأشد حاجة

2019-07-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت منصة جود الإسكان، أنها تتيح للمساهمين الاطلاع على حالات الأسر الأشد حاجة؛ لتمكينهم من تقديم العون لهم بأيسر الطرق.

ويمكن الاطلاع على جود الإسكان وحالات الأسر الأشد حاجة على الرابط هنا

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الاستفادة من جود الإسكان:

ويتم التأكد من استحقاق جميع الحالات وفق معايير دقيقة وذلك بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومساعدة هذه الأسر على تحمل الأعباء المترتبة على الظروف القاهرة التي تعرضوا لها.

وشملت الحالات التي تم دعمها من جود الإسكان الأسر المستحقة لسداد إيجار المسكن، والتي صدر بحق رب الأسرة المستأجر أو الراهن حكم تنفيذي بسبب سجن أو مرض أو ضعف قدرة مادية أو وفاة، إضافة إلى الموقوفين على ذمم مالية متعلقة بالسكن.

وتعمل منصة جود الإسكان على تمكين جميع الأفراد والمؤسسات من تقديم ما تجود به أنفسهم من مساهمات مالية وفق مبدأ التمويل الجماعي، لتشكل مساهماتهم دعمًا مضافًا للمساهمات الخيرية للأسر المحتاجة من مستفيدي المنصة، وذلك بآلية شفافة وموثوقة، إذ تتميز المنصة بعرضها لتفاصيل الحالات المستحقة للدعم، ليتمكن المساهم من الاطلاع عليها والتفاعل معها بالدعم بطريقة تضمن سرية المعلومات الشخصية، حفظاً لخصوصية الأسر المستحقة للدعم.

يذكر أن منصة “جود الإسكان” التابعة لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية انطلقت منتصف شهر رمضان الماضي وحظيت بمساهمة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بلغت 100 مليون ريال، كما ساهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمبلغ 50 مليون ريال لدعم المنصة، وتأتي هذه اللفتات المتتالية والحانية من القيادة الرشيدة لتؤكد حرصها على دعم مختلف فئات المجتمع وتوفير حياة كريمة له، كما تلقت دعمًا من عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية، والأفراد، ويمكن للجميع أفرادًا ومؤسسات، تقديم المساهمات بكل سهولة وبشكل إلكتروني آمن وموثوق يضمن ذهاب مساهماتهم لمستحقيها الفعليين، عبر الدخول على الموقع الرسمي للمنصة: هنا.