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المرور يحذر من الفعلة رقم 6 بجدول المخالفات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد المرور السعودي أن سير المركبة بلا لوحة خلفية، أو بلا لوحات، مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم 6.
وأوضح المرور أن المخالفة في هذه الحالة تتراوح من 3 آلاف إلى 6 آلاف ريال، إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة.
في سياق آخر، شدد المرور على أن خلو الطريق من المركبات لا يعني أن الطريق آمن، وأن التقيد بالسرعة المحددة يحمي قائد السيارة من المخاطر المحتملة.
ولفت إلى أن من التصرفات الخاطئة التي تنتج بسبب إهمال قائد المركبة إخراج الأطفال لأجسادهم من نوافذ المركبة أثناء سيرها.
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