باحثة: إيران أنشأت 49 مزارًا شيعيًّا في سوريا

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باحثة: إيران أنشأت 49 مزارًا شيعيًّا في سوريا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعدت الباحثة في الشؤون الإيرانية سمية عسلة، دراسة أكدت خلالها أن هناك 49 مزارًا شيعيًّا في سوريا أنشأتهم إيران يعملون الآن كحوزات علمية تقوم بنشر التشيع في سوريا.
وكشفت عسلة أن هناك مليون ونصف حاج إيراني يزورون هذه المزارات سنويًّا دون تأشيرة أو جواز سفر، فيما ارتفعت نسبة التشيع 50 ضعفًا خلال سنوات الحرب.
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