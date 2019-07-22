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تفاصيل البرنامج الرياضي لمدينة القدية
متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل
كشف الرئيس التنفيذي لمدينة القدية الترفيهية، مايكل رينينجر، التفاصيل الخاصة بالشقّ الرياضي في المشروع الضخم، والذي سيمثل نقلة في صناعة الترفيه بالمملكة خلال السنوات القليلة المقبلة.
ملعب القدية
وقال رينينجر خلال حديثه لمجلة “أرابيان بيزنس” الناطقة بالإنجليزية، إن المشروع الضخم سيحتوي على ملعب يتم بناؤه فوق قمة جرف يتسع لـ 20 ألف مقعد، كما أنه سيحتوي على ساحة داخلية تتسع إلى 18000 مقعد، بالإضافة إلى مركز مائي وآخر رياضي.
وأشار إلى أن هذا المشروع سيمنح أبطال الرياضة في السعودية القدرة على صقل مواهبهم في مشروع القدية، خاصة وأن المشروع الذي تبلغ مساحته 334 كيلومترًا مربعًا في ضواحي الرياض سيفتح أبوابه في غضون أربع سنوات.
برامج رياضية للجميع
وأوضح أن الرياضة والصحة البدنية من العناصر الرئيسية في المدينة الترفيهية المقبلة للمملكة.
وقال رينينجر لأرابيان بيزنس: “سيكون لدينا برامج للتطوير المهني، سيكون لدينا برامج ترفيهية وتنمية للشباب والنساء وللجميع.. الرياضة لديها قدرة فريدة للمساهمة في نوعية الحياة، ونودّ أن نقول إننا سنبني أبطال المملكة في المستقبل بالألعاب الرياضية عبر مدينة القدية”.
محافل عالمية
وقد تم اختيار القدية بالفعل كمكان نهائي لرالي داكار في عام 2020، كما كشف رينينجر أيضًا عن مسار فورمولا 1 القياسي الذي يتم بناؤه، مؤكدًا أنه سيكون من بين الأفضل في العالم.
وقال: “قد تم اختيار القدية لتكون الوجهة العالمية الأولى لرياضة السيارات وسنكون مستعدين لمزيد من الأحداث من الدرجة الأولى للمساعدة في تقدم رياضة السيارات في المملكة”.
وأضاف: “عندما كنا بصدد وضع خطتنا الرئيسية، كان من المهم بالنسبة لنا تأسيس منشآت ذات مستوى عالمي قادرة على استضافة الأحداث الدولية، سواء كانت أحداث رياضة السيارات مثل فورمولا 1 أو المسابقات الرياضية العالمية”.
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