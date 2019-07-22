موجات حارة تنتظر مكة والمدينة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ارتفاع معدلات درجات الحرارة السطحية خلال موسم الحج المقبل على مكة المكرمة والمدينة المنورة عن المعدل الطبيعي، وقد تسجل درجات الحرارة العظمى في منتصف الأربعينات، ومع نسب الرطوبة المرتفعة فقد تكون درجات الحرارة المحسوسة عالية جدا.

وأشارت في تقريرها المناخي الذي أصدرته أخيرا للحالة المناخية السائدة والمتوقعة لمكة والمدينة المنورة لذي الحجة المقبل، إلى أنه إضافة إلى احتمالية وجود الحالات الجوية المتطرفة كالارتفاعات العالية بدرجات الحرارة والموجات الحارة، فإن هذه الحالات لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى، بل يتم التوقع بها من خلال التوقعات قصيرة المدى (الآنية) التي تبث في موقع الهيئة.

توقعات الأرصاد لموسم الحج: