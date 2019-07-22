إيقاف موقت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة أوقفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بشكل موقت أعمال الصيانة والإنشاءات والتأهيل لمشروع باب الملك عبدالعزيز بالمسجد الحرام، وذلك حفاظا على سلامة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج، وإيجاد المزيد من الراحة والطمأنينة في توفير المساحات والساحات التي تخدم الحجاج والخدمات الأساسية، على أن تستأنف الأعمال بعد موسم الحج.



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