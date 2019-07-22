تدريب 760 سعودية على أعمال الجوازات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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انتظمت 760 مجندة من المعينات حديثا في الجوازات أمس في الدورة التأسيسية الثانية التي ينظمها مركز تدريب المديرية العامة للجوازات، في أربع مناطق هي: (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية) وذلك لمدة أسبوعين.
وأوضح مدير الإدارة العامة للتدريب العميد الدكتور صالح المربع أن هذه الدورة تأتي كجزء من البرنامج التأهيلي للمعينات حديثا في الجوازات، مشيرا إلى أنها تشمل تدريبا مكثفا في فحص المستندات، وكشف أعمال التزوير، وأنظمة الثقافة العسكرية والأمنية، وإجراءات الجوازات، ومهارات التعامل مع الجمهور.
وأبان أنه بعد انتهاء الدورة سيتم إلحاق المتدربات بدورة أنظمة الجوازات الالكترونية الآلية بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، مؤكدا أن الدورة تأتي كجزء من الاستراتيجية التدريبية لقطاع الجوازات سعيا لتحقيق رؤية 2030، مشيرا إلى أن تأهيل العنصر البشري في التعامل مع التقنية يمثل أولوية لقطاع الجوازات، مشيدا بتكاتف الجهود في المديرية لتحقيق ذلك الهدف.
البرامج التدريبية في دورة المجندات:
- فحص المستندات
- كشف أعمال التزوير
- أنظمة الثقافة العسكرية والأمنية
- إجراءات الجوازات
- مهارات التعامل مع الجمهور
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