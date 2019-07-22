البدر رئيسا تنفيذيا لـ«مسك الخيرية»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض أعلنت «مسك الخيرية» تعيين الدكتور بدر البدر رئيسا تنفيذيا للمؤسسة، وهي مؤسسة غير ربحية أسسها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان للتشجيع على التعلم وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب، والاهتمام بمجالات التعليم والتقنية والإعلام والثقافة نحو تمكين المجتمع معرفيا وفق أفضل المعايير العالمية للوصول إلى كيان متين مزدهر تبنيه كوادر وطنية مؤهلة بخبرات عالية.



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