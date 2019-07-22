صندوق وقفي بـ 100 مليون ريال للعناية بالمساجد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما منحت هيئة السوق المالية «شركة الإنماء للاستثمار» الإذن بطرح وحدات «صندوق الإنماء الوقفي للمساجد» طرحا عاما، أوضحت المؤسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرق أن الصندوق يهدف إلى تعزيز الدور التنموي للأوقاف الخاصة من خلال المشاركة في دعم الرعاية بالمساجد عبر تنمية الأصول الموقوفة واستثمارها بما يعود بالنفع على مصارف الوقف والأصل الموقوف بقيمة أصول تصل إلى نحو 100 مليون ريال.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الخيرية المهندس أحمد العيسى إن عملية الطرح تأتي ضمن خطة لتنمية موارد المؤسسة وتعزيز الجانب المادي لتلافي أي عقبات وتحديات تقف أمام المؤسسة، كما أنها مساندة في خدمة مساجد الطرق لتكون نموذجية ومستدامة، مبينا أن المؤسسة تتيح مسارات عدة للراغبين في التبرع بهدف إشراك المجتمع بكل أطيافه، متوقعا إطلاق الطرح أكتوبر المقبل بمدة لا تتجاوز 45 يوما، على أن يكون سعر الوحدة عند الطرح 10 ريالات، وبحد أدنى عند الاشتراك لا يقل عن 1000 ريال.

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يذكر أن المؤسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرق مؤسسة غير ربحية تعمل بترخيص من وزارة الشؤون الإسلامية ومبادرة اجتماعية نفذها مجموعة من أبناء هذا البلد للعناية المستديمة بمساجد الطرق تجهيزا وصيانة وفق شراكات متميزة وفعالة.

وجوه صرف الأرباح (غلة الوقف)

الاعتناء بالمساجد ونظافتها

ترميم المساجد القديمة

توفير احتياجات المسجد

من المواد الغذائية

أعمال الصيانة والتجديد

المشرفون على الصندوق رقابيا

• هيئة سوق المال

• الهيئة العامة للأوقاف