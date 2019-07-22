لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ سلم رواتب المعلمين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قرارا يقضي بتشكيل لجنة إشرافية لمتابعة تنفيذ أحكام اللائحة التعليمية وسلم الرواتب، وتشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ أحكام لائحة الوظائف التعليمية، وسلم رواتب الوظائف التعليمية، بمشاركة قيادات الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ المهام الواردة في اللائحة، سعيا إلى تحقيق العمل التكاملي بين الجهات المعنية، بعد التشاور مع وزير الخدمة المدنية ورئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب. وضمت اللجنة الإشرافية وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان ونائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي ورئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام زمان ومساعد وزير التعليم الدكتور سعد آل فهيد ووكيل وزارة الخدمة المدنية لإدارة رأس المال البشري ماجد البتال، فيما يرأس نائب وزير التعليم الفريق المشترك الخاص بمتابعة تنفيذ أحكام لائحة الوظائف التعليمية وسلم رواتب الوظائف التعلمية. مهام الفريق: مراجعة الإجراءات التنفيذية المقترحة للائحة

التنسيق فيما يتعلق بالأدوار والمسؤوليات التنفيذية بين الجهات

تقديم الدعم والمساندة اللازمة

تنسيق إجراءات العلاوة السنوية للعام الحالي

تقديم المقترحات لمعالجة الملاحظات والتساؤلات التي ترد بشأن اللائحة وسلم الرواتب

رفع تقارير دورية تتضمن ما تم إنجازه وما قد يعترض سير العمل والحلول المقترحة

ينهي الفريق أعماله خلال 90 يوما من تاريخ صدور القرار.



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