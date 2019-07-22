بحث سبل تطوير القطاع الصحي في نجران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عقدت اللجنة الصحية بالغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران أمس اجتماعها الاعتيادي بحضور أمين عام الغرفة صالح كرحان، ورئيس اللجنة علي بن ناصر القاضي، وأعضاء اللجنة، وذلك بمقر الغرفة بنجران.

وناقش الاجتماع توصيات اللجنة ومحاضر الاجتماعات السابقة، وعددا من النقاط التي تهم أعمال القطاع، ومن أبرزها تطبيق اللائحة الجديدة لوزارة الصحة، وما تضمنته من فقرات لا تنطبق على المنشآت المتوسطة والصغيرة العاملة في القطاع الصحي الخاص، والتوصية بتشكيل لجنة فنية من مستشفيات ومستوصفات المنطقة وترشيح أعضاء لها، من أجل إعداد تقارير فنية وإحصائية حول المشاكل التي تواجه القطاع الصحي بالمنطقة وعرض الحلول المناسبة لها.

من جهة أخرى التقت اللجنة الصحية بغرفة نجران بنائب مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن صالح، وبحث اللقاء سبل تطوير القطاع الصحي بالمنطقة، والعمل على تذليل العقبات والإجراءات التي تواجه القطاع، من خلال تفعيل أوجه التعاون بين القطاع الصحي والجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة.