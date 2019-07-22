القيادة تهنئ مصر باليوم الوطني وعمان بيوم النهضة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك سلمان في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مصر الشقيق اطراد التقدم والازدهار، مشيدا بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

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كما هنأ خادم الحرمين الشريفين سلطان عمان قابوس بن سعيد بمناسبة ذكرى يوم النهضة لبلاده، معربا باسمه وشعب وحكومة السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب عمان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد الملك سلمان، في برقيته، بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

وفي برقيتين مماثلتين، هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان الرئيس المصري وسلطان عمان، معبرا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لهما، راجيا لحكومتيهما وشعبيهما الشقيقين المزيد من الرقي والازدهار.