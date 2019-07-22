اشتراطات للسلامة بمخيمات حجاج جنوب آسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سمير الثبيتي - مكة المكرمة حددت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج جنوب آسيا اشتراطات السلامة في مخيمات الحجاج بالمشاعر المقدسة وتعليمات الدفاع المدني وأهم المستجدات لأعضاء الإسكان بالمشاعر المقدسة التابعين لـ140 مكتب خدمة ميدانية بالمؤسسة واللجنة النسائية أمس الأول بمقرها في حي الرصيفة. وشدد مستشار المؤسسة للسلامة العميد متقاعد عبدالله معدي خلال شرحه لأهم المستجدات في وسائل السلامة على ضرورة التأكد من تنفيذ جميع الأعمال بشكل صحيح وفقا لشروط السلامة المقدمة من الدفاع المدني، وذلك لتوفير الجهد والوقت والمال، مع استلام المخيم من قبل إدارة إسكان الحجاج وهو مكتمل التجهيزات من طفايات حريق بحيث توجد طفاية لكل 20م، وصناديق الحريق تكون سليمة، وعدم إيصال التيار الكهربائي لأي جهة أخرى، مع منع تسوير المخيمات في عرفات بالزنك وتسويرها بالجبس بورد. ضوابط تراخيص الإضافة: مراجعة إدارة المشروع لاستلام كراسة الإضافة

تعبئة النموذج الخاص

تقديم مخطط معتمد من مكتب هندسي

تقديم الكراسة لقيادة الدفاع المدني التابع له المكتب

إبقاء الترخيص في مكتب الإدارة بالمخيم

تجديد تراخيص الإضافات في الأعوام السابقة



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