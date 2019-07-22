مبادرة لتأمين نواقص واحتياجات سكن الحجاج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سمير الثبيتي - مكة المكرمة

افتتح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط أمس الموقع الخاص لمبادرة تأمين نواقص واحتياجات ومتطلبات دور سكن الحجاج بمكة المكرمة بمقر المبادرة بحي رابية مكة، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الحج الدكتور حسين الشريف ورؤساء مؤسسات أرباب الطوائف.

وأوضح الدكتور عبدالفتاح مشاط أن المبادرة نابعة من اهتمام الوزارة بتحسين جودة السكن في مكة والمشاعر المقدسة، ووضعت الوزارة آليات عمل عدة لتقييم جودة الخدمات، وهي معايير محددة مرتبطة بالمعايير الدولية. وهذا المشروع تكاملي للتقييم، وبعد ذلك يكون هناك تقويم لهذه الشركات. وجميع الجهات مسؤولة عن تحسين جودة السكن ومسؤولة عن النقص في حال وجد. مضيفا أن البرنامج نفذ منذ عامين في إسكان المدينة المنورة، وهذا العام يطبق للمرة الأولى في مكة المكرمة وسيشمل المشاعر المقدسة.

وقال إن الوزارة تعمل على تنفيذ تحسين بيئة سكن الحجاج منذ أكثر من عام، وتم الاشتراك مع إحدى الشركات الكبيرة في القطاع الخاص والشهيرة في مجال الإسكان للتأكد من معايير جودة الإسكان والارتقاء بها. وهذه المبادرة بالاشتراك مع الهيئة التنسيقية لأرباب الطوائف وتحالف بعض الشركات، وهدفها استبدال الأحسن بالأفضل منه، وهو دور لا بد فيه لمكاتب الخدمة الميدانية من التأكد قبل وصول الحجاج من جودة المساكن وعدم وجود أي خلل أو نقص فيها، ليتم تعديله إن وُجد بشكل سريع وجودة عالية.