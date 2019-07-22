السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض
ضمن مبادرة لوزارة الصحة جهز مستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة نحو 500 سرير لخدمة حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج لهذا العام، حيث تم إعداد خطة عمل متكاملة لتوفير أفضل مستويات الرعاية الطبية للحجاج، وذلك من خلال دعم كافة الأقسام والعيادات بالكوادر الطبية المتخصصة والمدربة، وتوفير الأجهزة الطبية الحديثة.
وأوضحت «الصحة» بتكليف أكثر من 400 طبيب من كافة التخصصات الطبية، و785 ممرضا وممرضة، بالإضافة إلى أكثر من 225 فنيا وفنية في كافة الأقسام الطبية المساعدة مع إعطاء الأولوية لأقسام الطوارئ والحالات الحرجة، حيث تم تجهيز قسم الطوارئ بطاقة سريرية تبلغ 70 سريرا مجهزة رقميا ومزودة بأحدث الأجهزة الطبية، إضافة إلى أقسام رعاية الحالات الحرجة والملاحظة والفرز والرعاية المتوسطة والكسور والجبائر وعناية اليوم الواحد وإصابات الرأس وآلام الصدر وغرف العمليات.
الخدمات الطبية
• الجراحة بمختلف التخصصات
• أمراض القلب
• العناية المركزة
• وحدة الحروق
• الحوادث والطوارئ
• وحدة المناظير
• الغسيل الكلوي
• طب العيون
• رعاية مرضى السكري
• الأسنان
• الأشعة
• المختبر وبنك الدم
• أمراض الروماتيزم والتأهيل
• الخدمات الصيدلانية
كانت هذه تفاصيل خبر مبادرة النور التخصصي توفر 500 سرير لخدمة الحجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.