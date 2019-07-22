مبادرة النور التخصصي توفر 500 سرير لخدمة الحجاج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ضمن مبادرة لوزارة الصحة جهز مستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة نحو 500 سرير لخدمة حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج لهذا العام، حيث تم إعداد خطة عمل متكاملة لتوفير أفضل مستويات الرعاية الطبية للحجاج، وذلك من خلال دعم كافة الأقسام والعيادات بالكوادر الطبية المتخصصة والمدربة، وتوفير الأجهزة الطبية الحديثة.

وأوضحت «الصحة» بتكليف أكثر من 400 طبيب من كافة التخصصات الطبية، و785 ممرضا وممرضة، بالإضافة إلى أكثر من 225 فنيا وفنية في كافة الأقسام الطبية المساعدة مع إعطاء الأولوية لأقسام الطوارئ والحالات الحرجة، حيث تم تجهيز قسم الطوارئ بطاقة سريرية تبلغ 70 سريرا مجهزة رقميا ومزودة بأحدث الأجهزة الطبية، إضافة إلى أقسام رعاية الحالات الحرجة والملاحظة والفرز والرعاية المتوسطة والكسور والجبائر وعناية اليوم الواحد وإصابات الرأس وآلام الصدر وغرف العمليات.

الخدمات الطبية

• الجراحة بمختلف التخصصات

• أمراض القلب

• العناية المركزة

• وحدة الحروق

• الحوادث والطوارئ

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• وحدة المناظير

• الغسيل الكلوي

• طب العيون

• رعاية مرضى السكري

• الأسنان

• الأشعة

• المختبر وبنك الدم

• أمراض الروماتيزم والتأهيل

• الخدمات الصيدلانية