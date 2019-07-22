سحب 260 سيارة خربة من شوارع أبها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبها

سحبت أمانة منطقة عسير 260 مركبة خربة من مواقع مختلفة بمدينة أبها خلال الأسبوع الماضي، وذلك ضمن جهودها لإزالة السيارات التالفة والمهملة المشوهة للمظهر العام، في إطار مبادرة معالجة التشوه البصري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن فرق الأمانة رفعت 65 ألف طن من النفايات الصلبة، وإزالة الأنقاض والمخلفات المجهولة المصدر، ومعالجة المواقع المستهدفة بعد نقل النفايات التي تجاوزت ألف طن، لافتا إلى أنه جرى التحفظ على المركبات المسحوبة، تمهيدا لتطبيق الغرامات المقررة بحق المخالفين.

وأكد أن الحملة تهدف إلى القضاء على جميع مسببات التشوه البصري، وتعزيز السلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بجميع أشكاله.