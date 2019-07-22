3 إضافات لملف التحول الرقمي بصحية الحرس الوطني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فعلت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ثلاث خدمات الكترونية حيث طبقت الملف الصحي الالكتروني الموحد، ونظام التصديق الرقمي، وبنية تقنية معلومات متطورة، وتحصلت على شهادة اعتماد نضج البنية التحتية لتقنية المعلومات المستوى السادس مقدمة من الجمعية الأمريكية للمعلوماتية الصحية، في إنجاز يعد الأول من نوعه على مستوى العالم. كما استطاعت الحصول على شهادة نضج تطبيق أنظمة المعلومات الصحية الالكترونية للعيادات الخارجية للمستوى السابع من الجمعية ذاتها وذلك تماشيا مع استراتيجية الحكومة للتحول الرقمي، بما يسهم في تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمرضى.

وطبقت الشؤون الصحية نظام التصديق الرقمي، وذلك في إطار تسريع المعاملات ورفع درجة الأمان والموثوقية فيها، والذي يعد منظومة متكاملة لإدارة البنية التحتية للمفاتيح الرقمية العامة المستخدمة، حيث تمكن هذه البنية الأمنية المنشآت الحكومية والأفراد بمختلف فئاتهم من إجراء الأعمال والعمليات الالكترونية بأمن وموثوقية وسلامة تامة باستخدام شهادات التصديق الرقمية عوضا عن كلمة السر، والتوقيع الالكتروني عوضا عن التوقيع اليدوي، وتشفير الملفات والمستندات وكافة البيانات.

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وعرضت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تجربة صحية الحرس الوطني في تطبيق التصديق الرقمي كقصة نجاح يحتذى بها في هذا الجانب من التحول الرقمي.

وسعت صحية الحرس الوطني إلى إنشاء مسار لتطوير البنية التحتية مرتبط بالأعمال والنتائج الإكلينيكية ليضمن تبني ملف صحي الكتروني موحد ناجح، حيث حصلت مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، على شهادة اعتماد نضج البنية التحتية لتقنية المعلومات المستوى السادس، المصممة لمساعدة المؤسسات الصحية في تقييم وتطوير القدرات والتطبيقات التكنولوجية المتعلقة بالبنية التحتية للمؤسسة.

وأثبتت تحقيقها أعلى مستويات الجودة والكفاءة والسلامة، من خلال حصولها على أعلى شهادة نضج تطبيق أنظمة المعلومات الصحية الالكترونية للعيادات الخارجية للمستوى السابع، مقدمة من الجمعية الأمريكية للمعلوماتية الصحية.