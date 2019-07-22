10 برامج لتطوير قدرات 2280 معلمة في مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة شهد الأسبوع الثالث من أسابيع التطوير المهني التعليمي الصيفي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، تسجيل 2280 متدربة في أكثر من 10 برامج تدريبية. وأكدت مديرة إدارة التدريب والابتعاث بتعليم مكة للبنات الدكتورة جميلة الرويثي، أن نوعية البرامج الموثقة من المركز الوطني والمبنية وفق منهجيات حديثة تحقق تطلعات المعلمات وتلبي احتياجاتهن العملية والعلمية، الأمر الذي يسهم في رفع الأداء وتحسين مخرجات التعليم وتجويد نواتج التعلم وتهيئتهن للتميز من خلال تحقيقهن درجات عليا بالنمو المعرفي في بطاقة الأداء الوظيفي، مما ينعكس إيجابا على أداء المعلمة داخل حجرات الفصول الدراسية.



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