اخبار السعوديه

رفع ضخ المياه في 61 حيا ببريدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

- بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - بريدة

بهدف زيادة نسبة الضخ المستمر على مدار 24 ساعة لشبكات مياه بريدة، رفعت شركة المياه الوطنية نسبة ضخ المياه في 61 حيا من 65% إلى 75%، وذلك لمواكبة البرامج والخطط ورفع الكفاءة التشغيلية، وضمان إيصال المياه بصورة كافية.

ونفذت الإدارة العامة خطة عمل تهدف لزيادة نسبة الضخ للأحياء بناء على طبوجرافية المنطقة، والمواقع التي احتسب فاقد مياه بها، إضافة إلى عزل الحي المستهدف بالكامل.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رفع ضخ المياه في 61 حيا ببريدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا