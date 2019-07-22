رفع ضخ المياه في 61 حيا ببريدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - بريدة

بهدف زيادة نسبة الضخ المستمر على مدار 24 ساعة لشبكات مياه بريدة، رفعت شركة المياه الوطنية نسبة ضخ المياه في 61 حيا من 65% إلى 75%، وذلك لمواكبة البرامج والخطط ورفع الكفاءة التشغيلية، وضمان إيصال المياه بصورة كافية.

ونفذت الإدارة العامة خطة عمل تهدف لزيادة نسبة الضخ للأحياء بناء على طبوجرافية المنطقة، والمواقع التي احتسب فاقد مياه بها، إضافة إلى عزل الحي المستهدف بالكامل.