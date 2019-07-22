منصة الكترونية لتدريب 7 آلاف ممارس صحي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ساهمت منصة الصحة الالكترونية في تدريب 7000 ممارس صحي من مختلف القطاعات الصحية من خلال 38 ساعة تدريبية حيث تناولت تقديم 22 موضوعا منها معايير السلامة الأساسية، والسياسات المتعلقة بها، والتحضير للشهادات الاحترافية والمؤشرات.

وأوضحت وزارة الصحة ممثلة في الإدارة العامة للجودة وسلامة المرضى أنها أطلقت مشروع التعليم الالكتروني في ديسمبر من العام الماضي 2018، والذي يهدف إلى تسهيل الوصول للمعرفة وبناء القدرات لدى ممارسي الجودة وسلامة المرضى.