أيتام يتسلمون الدفعة الأولى من المسكن الآمن بالشرقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام

سلمت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، 5 وحدات سكنية، تمثل الدفعة الأولى لمشروع المسكن الآمن، الذي أطلقته الجمعية بالشراكة مع الإسكان التنموي إحدى مبادرات وزارة الإسكان، حيث عملت الجمعية على تأثيث جميع المنازل المخصصة للأسر قبل تسليمها.

وأوضح مدير عام الجمعية عبدالله الخالدي أن الشراكة مع الإسكان التنموي أثمرت عن توفير هذه الوحدات لأسر الأيتام، مؤكدا حرص الجمعية على تطوير الشراكة حتى تتمكن أغلب الأسر المستفيدة من تملك مساكن حديثة وآمنة، وفي مواقع مميزة تتوفر فيها جميع الخدمات، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية الكبيرة التي تتكبدها.