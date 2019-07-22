أمير مكة يطلق الحملة الوطنية لتوعية الحجاج اليوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية خالد الفيصل اليوم في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، الحملة الوطنية الإعلامية لتوعية ضيوف الرحمن «الحج عبادة وسلوك حضاري» في نسختها الـ12.

وتواصل الحملة في موسمها الحالي تنفيذ خطتها، لتعزيز ورفع الوعي بالأنظمة والتعليمات عبر أربع مراحل، حيث تعنى الأولى باستقبال ضيوف الرحمن، واستشعار مسؤولية وشرف خدمتهم، وتستهدف سكان منطقة مكة المكرمة، والعاملين في موسم الحج.

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وعمدت إمارة المنطقة منذ وقت مبكر إلى وضع الخطط وبرامج العمل اللازمة لإنجاح الحملة الإعلامية والتوعوية بما يحقق الأهداف المنشودة، وبما ينسجم مع حجم الرعاية والاهتمام المقدمين من حكومة المملكة لحجاج بيت الله الحرام، وبإشراف أمير المنطقة، ومتابعة نائبه بدر بن سلطان، ومشاركة 30 جهة تمثل القطاعين الحكومي والخاص.

وحققت الحملة منذ انطلاقها نجاحات كبيرة، إذ سجلت الحملة بحسب الإحصاءات انخفاضا في المخالفات والمخالفين أثناء موسم الحج في المواسم الماضية وتناقصا في الحملات الوهمية، كذلك في أعداد الحجاج القادمين بدون تصريح، كما دأبت خلال الأعوام الماضية على تعزيز السلوكيات الإيجابية ممثلة في احترام المكان والحدث والإنسان، واحترام الأنظمة، وسعت عبر مضامينها لتنمية إحساس الحاج والمعتمر بمسؤوليته، وتشجيعه على المبادرة بتغيير سلوكياته واستشعار دوره الإنساني المسلم المتحضر، إزاء الحجاج وأداء الفريضة.

كما أن الحملة منذ أن أطلقها الأمير خالد الفيصل قبل نحو 11 عاما، حرصت على تسخير إمكاناتها وطاقاتها البشرية والمادية لخدمة الحجيج، وفعلت رؤية إمارة المنطقة التي تؤكد أن «الحج عبادة وسلوك حضاري»، ومن هذا المنطلق نفذت برنامجا توعويا متكاملا للارتقاء بتنمية إنسان المنطقة ليبلغ وصف القوي الأمين ليتحقق على يديه النهوض بمستوى الخدمات لضيوف الرحمن، ولتأصيل ثقافة تقديس البلد الحرام من خلال موسم الحج لكل من ضيوف الرحمن ومقدمي الخدمة ومختلف أطياف المجتمع.

4 مراحل لحملة «الحج عبادة وسلوك حضاري»: